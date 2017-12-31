Соцсети порадовал «дикий» танец Деда Мороза в детском саду Одессы

Пользователи сети обсуждают экспрессивный танец Деда Мороза на новогоднем утреннике в одном из детских садов в Одессе.

Видео выступления опубликовала в Facebook Elena Salnikova.

«Кто-нибудь объяснит мне, что это за трэш в садах Одессы?!», – пишет она.

В комментариях к видео говорят о том, что исполнитель роли Деда Мороза, похоже, перепутал праздник. Хотя нашлись и те, кому такое выступление показалось современным и понравилось.

«Хайпанул Дед))», «Перепутали праздник, не туда пришли», «Еще немного и он бы начал раздеваться», «Дед Мороз наш, не какой-то там Санта-Клаус. А мне нравится! Современный!», «в шубе и такая физнагрузка – я рада за здоровье Деда Мороза)) А вообще претензии должны быть к заведующей садиком. Она нанимала. А с Деда ничего не возьмешь – он пытается выжить в конкурентной борьбе. Их, Дедов, под НГ как собак нерезанных)))», «Немного перебор, но все равно прикольно)) Этого бы Деда и на взрослый праздник!», – пишут люди в комментариях.

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