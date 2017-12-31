Савельев: Львовское областное управление юстиции может возглавить человек Медведчука

Вчера охранная фирма «Эфорт» не пустила в помещение Главного территориального управления юстиции во Львовской области его руководителя Ярослава Жукровского.

Известный львовский журналист Николай Савельев видит за этим «руку» кума Путина Виктора Медведчука, который хочет назначить главой Львовского областного управления юстиции своего человека.

Соответствующий пост журналист написал на своей странице в Фейсбук и добавил видео.

Печатаем сообщение без изменений:

ЯРОСЛАВ ЖУКРОВСКИЙ: ПОПЫТКА ПРОРЫВА!

Попробую во второй раз: сегодня я стал свидетелем того, как фирма «Эфорт» и львовские правоохранители разыграли перед руководителем областного Управления юстиции Ярославом ЖУКРОВСЬКИМ комедию под названием: " Не имеете ключа – то и нечего заходить в управление!»

СУТЬ проста: прежнее окружение господина Лавриновича (читай – Медведчук и К) решило поменять Жукровского, который, ПО МОЕМУ УБЕЖДЕНИЮ, на этом посту «бабло» на «схемах» не зарабатывал, на своего человека. Министр Юстиции Петренко «отморозился» и «включил дурака», мол, знать ничего не знаю..И на этом пути «бывшие» допустили существенный «прокол»: они считают человека, который не был официально ознакомлен с приказом об увольнении, потому что был на больничном, УВОЛЕННЫМ!

В связи с этим фирма «Эфорт» НЕИЗВЕСТНО ОТ КОГО получила указание НЕ ПУСКАТЬ Жукровского в управление юстиции, несмотря на наличие у него бессрочного удостоверения и печати Управления юстиции!!! Полиция, которая прибыла на вызов, вела себя корректно, хотя и нагловато – с улыбкой, мол, ну и что с того, что начальник управления юстиции не может попасть в управление юстиции, так НАМ СКАЗАЛИ что он уволен!

Вниманию журналистов: ЖУКРОВСКИЙ ОБЕЩАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ БАНКЕТА, но все вопросы – к нему.

Несколько собственных мыслей. Не знаю ЧЕМ ИМЕННО завершится эта история, но 1) Разочаровался в Петренко 2) несмотря на определенные юридические нюансы, прогнозирую, что суд встанет на сторону уволенного, но не ознакомленного с приказом Жукровского 3) нутром чувствую, что старая система реинкарнируется и возвращается на свои насиженные места при помощи членов правительства, и, дай Бог, чтобы здесь были задействованы только они 4) Если Жукровский вернется, то Управлению юстиции уже охранять не антоновский «Эфорт» (привет господину Пантюшеву!) 5) Если ТАК относятся к начальнику Управления юстиции (или экс -начальнику), то рядовым гражданам рассчитывать на справедливость или торжество закона НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!! (((((((((((((((Н – И – К – О – Л – Ы.((((((((((((((((((

Николай САВЕЛЬЕВ, редактор газеты «Ратуша»

ВНИЗУ – видео с «Ефортом». Впоследствии попробую доставить полицию.

Г. S. Ликвидировать мое сообщение не советую – в этот раз я сделал КОПИЮ)))

Напомним, накануне Нового года в Главном территориальном управлении юстиции во Львовской области произошли кадровые изменения. С должности руководителя уволен Ярослав Жукровский, который занимал ее с 2015 года.

В управлении юстиции говорят, господин Жукровский сейчас находится на больничном, на звонки по мобильному не отвечает. Когда ему на работу пришли вручать приказ об увольнении и документы, на основании которых сделана такая кадровая ротация, Ярослава Жукровского на работе не было.

Со вторника, 2 января, исполнять обязанности руководителя областного управления будет первый заместитель Жукровского – Роман Мазур.

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