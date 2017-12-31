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воскресенье, 31 декабря, 2017, 12:48 Политика
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Путин не поздравил Порошенко с Новым годом

Президент России не поздравил Петра Порошенко с Новым годом. Без поздравлений Кремля остался и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Об этом передает ТСН.

Зато Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, Папу Римского Франциска, президентов Сирии и Турции и других.

Так, в поздравлении Трампу Путин сказал, что, по его мнению, в «непростой международной обстановке» необходимо выстраивать конструктивный двусторонний диалог.

Это, по словам президента РФ, укрепит стратегическую стабильность в мире и поможет найти ответы на глобальные вызовы и угрозы.

 
Владимир ПутинПетр Порошенко
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2017-12-31 17:02:30