live
Aнонси
Іво Бобул, народний артист України
Іво Бобул, народний артист України
2 січня, вівторок
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
3 січня, середа
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 31 декабря, 2017, 18:22 Политика
Читати новину українською
Президент Украины назвал главные достижения 2017 года

Президент Петр Порошенко заявил, что в 2017 году украинцы смогли доказать миру, что способны на большие свершения и победы.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Год 2017 год выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на большие свершения и победы», – отметил Порошенко.

В видеоролике, которым проиллюстрировано сообщение, среди главных достижений Украины в 2017 году названы первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, введение безвизового режима с Европой, действие Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, победы украинского бокса (Александр Усик в третий раз защитил титул чемпиона WBO,  Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира), участие украинцев в «Играх Непокоренных», запуск образовательной, пенсионной, медицинской реформ, масштабный ремонт дорог, усиление украинского войска, освобождение 74 украинцев из плена ОРДЛО.
Петр Порошенко2017
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-01 04:59:15