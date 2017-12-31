Полторак: В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад»

В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад», несмотря на провокации врага.

Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал на своей странице в Facebook, поздравляя военнослужащих и граждан с Новым годом.

«2017 год был полон доблести и самопожертвования. Наше войско ежедневно демонстрировало, защищая государственный суверенитет и украинские земли от агрессора. Мы не сделали ни одного шага назад, несмотря на провокации врага. Вооруженные Силы стали сильнее и увереннее в украинской победе. И эта уверенность придает сил и воодушевления в том, что мы делаем», – заявил он.

По словам министра, военнослужащим удалось много сделать, потому что они чувствовали и чувствуют поддержку всего народа Украины.

«Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи», – добавил Полторак.

Вместе с тем, подводя итоги года, он отметил, что Вооруженными силами «успешно реализованы главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017-ый год».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.