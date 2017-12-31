Почва для взрыва: Кравчук указал на огромную пропасть между властью и украинцами

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в Украине существует пропасть между представителями власти и обычными украинцами.

Об этом сообщает Апостроф.

«У нас две крайности. Власть говорит, что у нас все хорошо, оппозиция – что у нас все очень плохо, а народ – что хотелось бы лучше. То есть у нас нет золотой середины, когда объединены все политические силы, которые понимают сложность ситуации и видят, что власть прилагает усилия, но есть и объективные причины. Война – это же объективная причина. Сколько нам туда нужно средств и ресурсов вкладывать! Но народ видит другое. Есть такой расхожий анекдот. Встречается человек с представителем власти и говорит: «Почему мы так плохо живем?». Тот отвечает: «Война» – «А почему вы богачи?» – «Война». Я к чему веду? Они действительно видят, что власть живет сама по себе, а люди – сами по себе. Эта пропасть между властью и людьми – она существует», – рассказал он.

Кравчук добавил, что, по его мнению, расстояние между представителями власти и населением в Украине сейчас больше чем было раньше.

«Не было такой пропасти. Я точно знаю – я там был тогда. Знаете, какая была зарплата первого секретаря ЦК Компартии Украины? – 900 рублей. Это большая зарплата. У заведующего отделом – 620. Разница – 300 рублей. А сейчас руководитель организации получает 100 тыс. грн, а исполнители – 3 тыс. Во сколько раз больше? А там всего на 300 – даже не в разы. Когда есть такая страшная пропасть, и на глазах у всех за городом идет строительство, несколько автомобилей – мажоры, оффшоры... люди это не хотят видеть», – отметил он.

«Пока это будет, у нас будет почва для взрыва», – заключил Кравчук.

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