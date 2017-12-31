Одиозный Розенблат рассказал, зачем собирался на праздники в Германию

Народный депутат от Житомира Борислав Розенблат не собирался праздновать Новый год в Германии, а хотел посетить экономический форум, который состоится в начале января.

Об этом он рассказал в комментарии Житомир.info.

«Я и не собирался ехать праздновать Новый год в Германии. Просто с 9 января в Германии будет большой экономический форум и выставка деревообрабатывающей промышленности, куда меня пригласили как одного из соавторов закона о моратории на вывоз леса-кругляка. Пригласили, чтобы пообщаться о перспективах лесной отрасли в Украине и привлечения инвесторов. Я получил официальное приглашение и подал письмо с просьбой поехать туда», – заявил Розенблат.

Нардеп также сообщил, что в новогоднюю ночь он будет на Рождественской ярмарке в Житомире.

Розенблат подтвердил, что обращался в САП с просьбой поехать на форум и ему отказали. Вместе с тем, он отметил, что считает такой отказ САП примером двойных стандартов и избирательности со стороны правоохранительных органов.

«Предполагаю, что это также может быть личной местью, ведь я подал иск в суд на Назара Холодницького (заместитель Генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) относительно пребывания его сразу на двух должностях», – добавил Розенблат.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура отказала депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату в выезде на новогодние праздники в Германию.

Зато СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Как известно, Борислав Розенблат является фигурантом так называемого «янтарного дела». В его действиях ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс. Депутата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря в интересах компании-нерезидента.

20 октября суд обязал Розенблата носить электронный браслет.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предположила, что подозреваемый во взяточничестве депутат Верховной Рады Борислав Розенблат после окончания срока действия меры пресечения может скрыться за границу.

14 декабря Соломенский районный суд Киева отменил обязательство для Розенблата не выезжать за пределы Киева и Житомира без разрешения. Но решение о мере пресечения в виде электронного браслета оставил в силе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.