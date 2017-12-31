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воскресенье, 31 декабря, 2017, 15:18 Мир
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NASA показала космическую «рождественскую звезду»

Туманность с умирающей звездой в центре напоминает главный символ христианского праздника.

Об этом сообщает «Вокруг света».

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал планетарную туманность NGC 6326, которая напомнила ученым рождественский символ.

Необычный рисунок создали облака раскаленного газа, которые исходят от стареющей звезды в центре туманности. Планетарная туманность находится на расстоянии около 11 000 световых лет от Земли в созвездии Жертвенник, которое можно наблюдать в южном полушарии.

Синие и красные цвета фото – это ионизированный кислород и водород, которые загораются под воздействием мощного ультрафиолетового излучения умирающей звезды.

 
NASA
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2017-12-31 17:01:59