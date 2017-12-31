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воскресенье, 31 декабря, 2017, 16:00 Львов
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На Львовщине перевернулся пассажирский микроавтобус: пострадали 8 человек

Сегодня, 31 декабря, на объездной дороге вблизи села Воля-Высоцкая Жовковского района перевернулся пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом сообщает ГО «Варта-1».

Світлина від Igor Zinkevych.

«Возле АЗС г. Жовква, в с.Воля-Высоцкая, водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» не справился с управлением, в результате чего пассажирский микроавтобус, следовавший из Республики Польша в г. Тернополь, перевернулся», – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ ЧС во Львовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали восемь человек, пятерых из них доставили в Жовковскую больницу, еще троих отвезли в медучреждения Львова.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
ДТП
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2017-12-31 17:02:33