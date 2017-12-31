Между Украиной и ОАЭ заработал безвизовый режим

С сегодняшнего дня, 31 декабря, украинцы могут выезжать в Объединенные Арабские Эмираты по безвизовому режиму.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, граждане Украины могут без виз путешествовать на срок до 30 дней и только с биометрическим паспортом.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что Украина договорилась с ОАЭ о безвизовом режиме.

В канун Нового года стартует #безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 декабря 2017 г.

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