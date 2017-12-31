live
Aнонси
Іво Бобул, народний артист України
Іво Бобул, народний артист України
2 січня, вівторок
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
3 січня, середа
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 31 декабря, 2017, 13:45 Политика
Читати новину українською
Между Украиной и ОАЭ заработал безвизовый режим

С сегодняшнего дня, 31 декабря, украинцы могут выезжать в Объединенные Арабские Эмираты по безвизовому режиму.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, граждане Украины могут без виз путешествовать на срок до 30 дней и только с биометрическим паспортом.

Ранее президент Петр Порошенко сообщал, что Украина договорилась с ОАЭ о безвизовом режиме.
Украина
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-31 17:02:35