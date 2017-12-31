Массовые акции протеста в Иране: Власти подтвердили гибель 2 демонстрантов

Заместитель губернатора иранской провинции Лорестан Хабиболла Ходжастепур подтвердил гибель двух демонстрантов в западном городе Доруд и отрицает причастность иранских силовиков к смертям протестующих.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Ни одного выстрела не было сделано полицией и силами безопасности. Мы нашли доказательства участия врагов революции, групп Такфири (термин, которым называют суннитских боевиков, особенно членов «Исламского государства» – ред.) и иностранных агентов в этом столкновении», – сказал Ходжастепур в эфире государственного телевидения.

В то же время в социальных сетях обнародовано видео, на котором видно двух молодых мужчин, вероятно, застреленных полицией. Радио Свобода не имеет возможности проверить подлинность кадров.

28 декабря сотни людей вышли на улицы в Мешхеде, протестуя против высоких цен. Люди скандировали антиправительственные лозунги. 29 декабря проправительственное ополчение разогнало антиправительственных демонстрантов в городе Керманшах на западе страны, когда протесты распространились в Тегеране и других городах.

30 декабря протесты продолжились, они сопровождались беспорядками. В этот же день, по данным государственного телевидения, в около 1200 городах прошли провластные митинги.

В течение трех дней акций десятки людей арестовали.

Соединенные Штаты осудили аресты, а американский президент Дональд Трамп предупредил Тегеран о том, что «мир наблюдает». Трамп написал, что иранское правительство должно уважать права людей.

Спикер МИД Ирана Бахрам Гасеми 30 декабря заявил на государственном телевидении, что «иранский народ не несет ответственности за лживые и беспринципные высказывания официальных лиц США или господина Трампа».

За последний период цены на многие основные продукты питания выросли в Иране на 40 процентов. По данным Центробанка страны, инфляция составляет около 10 процентов. Безработица в этом финансовом году составила 12,4 процента, что почти на полтора процента больше, чем в прошлом. Из 80 миллионов населения Ирана – около 3,2 миллиона граждан являются безработными.

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