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воскресенье, 31 декабря, 2017, 12:31 Политика
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Грод: Канада готова работать над «дорожной картой» безвиза для Украины

Правительство Канады готово к обсуждению дорожной карты, что позволит Украине со временем приобрести безвизовый режим.

Об этом в интервью Укринформу рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

«Министр иммиграции Ахмед Хусен заверил нас, что готов разработать дорожную карту безвиза. Эта дискуссия уже ведется. Следует понимать, что безвиза завтра не будет, но процессы, которые приведут к нему, уже идут и мы активно над этим работаем», – сказал Грод.

Он добавил, что Канада «достаточно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам». «Есть много стран, которые имеют свободную торговлю с Канадой, но не безвизовый режим. Однако, этот вопрос все же продвигается», – заверил президент КУК.

По его убеждению, существенного прогресса в этом вопросе удастся достичь уже в обозримом будущем. «Современный мир быстро развивается и экономические связи будут способствовать большей либерализации», – отметил Грод.

 
КанадаУкраина
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2017-12-31 17:02:06