Генсек ООН призвал мировых лидеров к объединению

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в следующем году перед миром вероятно предстанет много сложных и новых угроз.

Об этом он рассказал в своем новогоднем обращении, передает «Голос Америки».

В обращении генсек ООН призвал к большему единству для того, чтобы преодолеть эти угрозы и сделать мир более стабильным.

Ведь по его словам, надежды на мир не оправдались и «во многих отношениях мир наоборот пошел в обратном направлении».

«Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство вокруг ядерного оружия на самом высоком со времен холодной войны уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями чудовищных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству», – подчеркнул Гутерриш.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.