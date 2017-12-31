live
Aнонси
Іво Бобул, народний артист України
Іво Бобул, народний артист України
2 січня, вівторок
Анонс програми HARD з Влащенко
Анонс програми HARD з Влащенко
3 січня, середа
Ірен Роздобудько
Ірен Роздобудько
4 січня, четвер
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 31 декабря, 2017, 21:25 Мир
Читати новину українською
Генсек ООН призвал мировых лидеров к объединению

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в следующем году перед миром вероятно предстанет много сложных и новых угроз.

Об этом он рассказал в своем новогоднем обращении, передает «Голос Америки».

В обращении генсек ООН призвал к большему единству для того, чтобы преодолеть эти угрозы и сделать мир более стабильным.

Ведь по его словам, надежды на мир не оправдались и «во многих отношениях мир наоборот пошел в обратном направлении».

«Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство вокруг ядерного оружия на самом высоком со времен холодной войны уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями чудовищных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству», – подчеркнул Гутерриш.

 
ООН
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2018-01-01 04:58:51