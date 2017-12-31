Что такое Новый год? Это такой себе эрзац Рождества для неверующих

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД? Новый год – если совсем честно – праздник формальный, праздник секулярный, праздник без святости. Такой себе эрзац Рождества для неверующих.

И все же...

Вступая в новый год, все мы невольно сдерживаем дыхание в ожидании чудес.

Не одного конкретного, самого главного: «Нова радість стала, яка не бувала...», – а чудес многих и разных, чудес личных и очень желанных, хотя и несоизмеримых с Чудом Божьего Рождения.

Вот наступит новый год – и все хлопоты и тревоги останутся позади... Кто-то найдет лучшую работу, а кто- то- новых друзей... Кто-то выйдет замуж, а кто- то дождется первенца... Кто войдет в новый дом, а кто-то...

Мы уже знаем, что каждый новый год несет нам не только радости. И что торжественный бой часов, шампанское и фейерверки никак не решат одним махом всех наших проблем. И – прошу прощения за выпадение из конфетно-карамельного «святочного» тона – что каждый новый год может стать последним. Для кого-то. Для каждого.

Нет, друзья, я никого не пугаю и сам не боюсь.

Просто думу себе думаю, что Новый год – это грешный праздник – это прежде всего повод задуматься над тем, отличаем ли святое от грешного, настоящее от фальшивого, существенное от несущественного, бренное от вечного, а зерна от плевел.

И не слишком ли много усилий в прошлом – старом уже – году направили именно на эти плевела. И не мало ли зерна собрали.

И главное: Новый год – замечательный (пусть и формальный!) повод для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что мы живы. И за тех, кого любим. И что Он дает нам шанс на новое Рождество.

Вот что такое для меня Новый год.

А нумерология, загадывания желаний, салаты и салюты...

Это уже такое...

С Новым годом, друзья.

Будем.

Жить.

Возблагодарим же.

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