Безвиз и освобождение пленников: Климкин озвучил главные достижения 2017 года

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал введение Европейским союзом безвизового режима и освобождение украинских заложников главными достижениями в 2017 году.

Об этом он сказал в видеообращении на своем канале в YouTube, передает Европейская правда.

«Это был год особых эмоций, в том числе очень положительных эмоций. Я вспоминаю лица украинцев, которые 11 июня первый раз пересекали границу Европейского союза, безвиз.

Я вспоминаю рукопожатие с Ахтемом Чийгозом и Ильми Умеровым после их освобождения. Вспоминаю лица наших освобожденных пленников. Нам нужно больше таких позитивных эмоций. Нам нужно больше такого драйва в будущем», – подчеркнул Климкин.

Он выразил благодарность украинским дипломатам за работу в прошлом году.

«И для нас, дипломатов, это был особый год. 100 лет украинской дипломатии. Я хочу поблагодарить, искренне поблагодарить каждого члена нашей замечательной дипломатической команды, но также всех, кто работал с нами, друзей дипломатии, ради того, чтобы нам удалось сделать очень много в этом году. Работаем так же в следующем году», – отметил министр.

«Александр Шульгин – первый глава нашего дипломатического ведомства, когда-то в 1930 году в Париже в изгнании написал: «Когда Украина будет свободной, она будет членом Европейского союза, поскольку он будет существовать», – сказал глава МИД, добавив, что слова Шульгина звучат как завещание.

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