Австралия, Япония и Южная Корея уже встретили новый 2018 год

Новый 2018 год уже добрался до побережья Австралии. Заметим, что сейчас там лето и температура – выше 20°C.

Об этом сообщает 5 канал.

Одними из первых празднуют в крупнейшем городе Сидней. Встречают с салютами и фейерверками на побережье. Посмотреть на закат и встретить праздник пришли тысячи людей. Ранее Новый 2018 год встретили в Кирибати и Новой Зеландии. Теперь его ждут в Азии.

И уже встретили Новый год в Японии и Южной Корее. В Японии люди собрались посмотреть на праздничные салюты в больших городах. Они происходят не только в Токио, а и в Йокогаме – второму городу по величине после японской столицы. В Иокогаме живописное празднование Нового года продолжается в развлекательном парке Морской Рай, что стоит на побережье.

В столице Южной Кореи – Сеуле – фейерверки пускают с небоскреба «Лотте Ворд». Его высота 556 метров. Это самое высокое подобное сооружение в Южной Корее и одно из самых высоких в мире. Также только что встретили Новый год в островных государствах Палау и Восточный Тимор. И на нескольких островах Индонезии – большинство этой страны встретит 2018-й через два часа.

Далее 2018-й отправится в Европу, Африку и Америку. Последними будут встречать его в американском Самоа. И это, несмотря на то, что он расположен лишь в нескольких сотнях миль от Кирибати, где Новый год встретили первыми.

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