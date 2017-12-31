Афганистан: 15 человек погибли в результате взрыва на похоронах

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва во время похорон в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Представитель губернатора провинции отметил, что еще 14 человек получили травмы, – передает Радио Свобода.

В то же время член совета региона Забихулла Зумарай заявляет о 30 раненых.

По данным представителей властей, взорвались бомбы, привязанные к мотоциклу. Инцидент произошел во время похорон местного чиновника.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв. В Нангархаре активными являются боевики экстремистских группировок «Талибан» и «Исламское государство».

Ранее на этой неделе в результате взрывов в шиитском культурном центре в столице Афганистана Кабуле погиб 41 человек, еще 84 получили ранения. Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское государство».

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