Афганистан: 15 человек погибли в результате взрыва на похоронах

По меньшей мере 15 человек погибли в результате взрыва во время похорон в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Представитель губернатора провинции отметил, что еще 14 человек получили травмы, – передает Радио Свобода.
В то же время член совета региона Забихулла Зумарай заявляет о 30 раненых.
По данным представителей властей, взорвались бомбы, привязанные к мотоциклу. Инцидент произошел во время похорон местного чиновника.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв. В Нангархаре активными являются боевики экстремистских группировок «Талибан» и «Исламское государство».
Ранее на этой неделе в результате взрывов в шиитском культурном центре в столице Афганистана Кабуле погиб 41 человек, еще 84 получили ранения. Ответственность за инцидент взяло на себя «Исламское государство».