live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
30 грудня, субота
«Хмільні» традиції українців
«Хмільні» традиції українців
30 грудня, субота
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
31 грудня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 30 декабря, 2017, 11:55 Мир
Читати новину українською
Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жириновского 29 декабря, – сообщает «Радио Свобода».

Володимир Жириновський показує своє посвідчення кандидата в президенти Росії, 29 грудня 2017 року

Политик принимал участие в выборах президента России пять раз – в 1991 году (7,81% голосов),1996 (5,78%), 2000 (2,7%), 2008 (9,35%) и в 2012 (6,22%).

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова.

По результатам опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центр», на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 61% избирателей.

 
Владимир Жириновскийкандидаты в президенты
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-30 16:58:57