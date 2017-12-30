Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жириновского 29 декабря, – сообщает «Радио Свобода».

Политик принимал участие в выборах президента России пять раз – в 1991 году (7,81% голосов),1996 (5,78%), 2000 (2,7%), 2008 (9,35%) и в 2012 (6,22%).

Как известно, 6 декабря президент РФ Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в четвертый раз, он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

О намерении участвовать в них объявили соучредитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналистка Ксения Собчак и еще две телеведущие Анфиса Чехова и Катя Гордон, порнозвезда Елена Беркова.

По результатам опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центр», на выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 61% избирателей.

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