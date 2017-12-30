Жуткое ДТП в Харькове: трое погибших, двое в больнице

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП со смертельным исходом.
В результате аварии трое человек погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля «БМВ» с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия водитель и пассажир «БМВ» доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира «ВАЗ» от полученных травм погибли на месте.
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира «БМВ» и одного из погибших пассажиров «ВАЗ», а также все обстоятельства совершения ДТП.