Жуткое ДТП в Харькове: трое погибших, двое в больнице

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП со смертельным исходом.

В результате аварии трое человек погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобиля «БМВ» с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия водитель и пассажир «БМВ» доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и два пассажира «ВАЗ» от полученных травм погибли на месте.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира «БМВ» и одного из погибших пассажиров «ВАЗ», а также все обстоятельства совершения ДТП.

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