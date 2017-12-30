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суббота, 30 декабря, 2017, 21:42 Львов
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Во Львове помолились за погибших Героев АТО и Небесной сотни

Сегодня, 30 декабря, во Львове на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища состоялась поминальная молитва за погибших Героев АТО и Небесной сотни.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

К общей молитве за павших Героев присоединилась многочисленная общественность, а также председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Напомним, по благословению владыки Игоря, архиепископа и митрополита Львовского УГКЦ, в последнюю субботу месяца в 11:00 на месте захоронения Героев АТО и Небесной сотни на Лычаковском кладбище, капелланы Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла служат панихиду.

На 9:00 в Гарнизонном храме отслужили Божественную литургию за умерших.

 
львовучастники АТОНебесная сотня
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2017-12-31 04:57:53