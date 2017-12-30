Верховный суд России признал законным решение ЦИК не регистрировать Навального

Верховный суд России отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за отказ допустить его к выборам президента в 2018 году.

Таким образом, суд признал законным и обоснованным решение ЦИК, передает «Радио Свобода».

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу «Кировлеса». В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

Навальный утверждает, что по конституции он имеет право баллотироваться. За недопуск оппозиционера на выборы Россию раскритиковал Евросоюз.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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