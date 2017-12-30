В польском правительстве заявляют, что уже приняли «много беженцев из Украины»

Польша приняла «много беженцев из Украины», чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копциньска в интервью изданию wPolityce.pl, передает «Европейская правда».

По словам спикера, позиция страны в отношении приема мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной.

«Польша решает, может ли она принять беженцев, или нет. Это наше суверенное решение», – сказала она.

Копциньска также напомнила о том, что Польша облегчает напряженность на восточном фланге ЕС, когда «принимает беженцев из Украины».

«Я хотела бы напомнить вам, что сейчас Польша приняла многих беженцев из Украины, где идет война. Может сложиться впечатление, что Европейская Комиссия этого не заметила, хотя, несомненно, что на востоке Украины происходит война, и там гибнут люди. Благодаря тому, что мы пускаем беженцев из Украины, мы помогаем облегчить напряженность на восточном фланге Европейского Союза, и об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры», – сказала она.

По словам Копциньской, Варшава попытается объяснить ЕС, что она оказывает помощь тем, кто страдает от войны, однако делает это иначе, чем этого сейчас требуют некоторые европейские страны.

Напомним, такое же заявление уже делал новый премьер Польши Матеуш Моравецкий. «Европейская Комиссия как будто не замечает, что на Востоке Украины война, там гибнут тысячи людей», – сказал Моравецкий, отметив, что Польша, «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

Как известно, Европейская комиссия решила направить в Суд ЕС жалобу против Чехии, Венгрии и Польши за невыполнение этими странами юридических обязательств относительно перемещения мигрантов.

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