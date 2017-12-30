В Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто и эвакуатора

В столице возле станции метро «Академгородок» столкнулись три легковых автомобиля и эвакуатор. В результате удара водитель одной из легковушек не справился с управлением и врезался в остановку.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«ДТП с пострадавшими в Киеве, возле м. Академгородок. Авто вылетело на остановку общественного транспорта», – говорится в сообщении.
Сказано, что перед этим произошло столкновение легковых автомобилей Chevrolet, Hyundai Tucson и эвакуатора. В результате удара водитель Hyundai не справился с управлением и автомобиль врезался в остановку.
«Одной женщине стало плохо», – добавляет сообщество.
Сейчас на месте работают патрульная полиция и скорая помощь.