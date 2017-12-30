В Харькове из отделения «Укрпочты» освободили пятерых захваченных взрослых и детей

В Харькове из захваченного неизвестным отделения «Укрпочты» освободили нескольких заложников.

Об этом с места события сообщает корреспондент «Украинской правды».

В частности, во время оперативных мероприятий по освобождению нескольких взрослых и нескольких детей вывели из здания в сопровождении медиков. Журналистов на место происшествия не пропускают.

Как сообщил в комментарии УП спикер Нацполиции Ярослав Тракало, из здания «Укрпочты» во время переговоров с мужчиной, захватившим заложников, удалось освободить 3 женщин и двух детей в возрасте 11 и 13 лет.

По информации полиции, пока неизвестный удерживает в здании «Укрпочты» еще 4 заложников.

«Сейчас по приказу главы Нацполиции Сергея Князева, по согласованию с и.о.главы МВД Сергеем Яровым, из Киева в Харьков самолетом Нацгвардии перебрасывают дополнительные силы спецназовцев КОРДа.

Оцепленая территория находится под контролем снайперской группы», – отметил Тракало.

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