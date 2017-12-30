В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты»

В Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».

Как сообщает «Украинская правда», представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном здании находятся люди.

В Харькове неизвестный со взрывчаткой захватил отделение «Укрпочты». Фото: УП

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте работают взрывотехники, также должна подъехать «полиция диалога» – переговорщики.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

В полиции Харькова официально инцидент УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт события.

В свою очередь спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил УП, что, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.

«По предварительной информации, мужчина внутри «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего неизвестно», – сообщил Тракало.

Издание также отмечает, что полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия.

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