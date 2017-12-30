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суббота, 30 декабря, 2017, 14:20 Экономика
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В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор

В ближайшие годы в аэропорту Борисполь пройдет масштабная перестройка, которой в Украине пока еще не было. Строительная смета проекта реконструкции аэропорта Борисполь составляет не менее 10 млрд грн на пять лет.

Об этом коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко написал в блоге на сайте Центра транспортных стратегий, – сообщает gordonua.com.

Протягом п'яти років на аеропорт планують витратити не менше ніж 10 млрд грн

«Старые терминалы B и F будут снесены, поскольку устаревшие конструкции и неправильное планирование этих комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный зал, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохождения транзитных пассажиров», – написал он.

По информации Зубко, строительная смета проекта на пять лет составляет не менее 10 млрд грн.

«Прежде всего от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая даст возможность увеличить количество гейтов на шесть единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год. Также будет введена в эксплуатацию многоэтажная автостоянка, с которой по пешеходному мосту можно будет попасть сразу на второй этаж терминала D», – рассказал коммерческий директор.

Он отметил, что реализация проектов позволит аэропорту стать «одним из крупнейших транспортных хабов на востоке Европы».

«Вскоре мы увидим новый аэропорт Борисполь, технически и инфраструктурно развитый, каким и должен быть современный транспортный гигант, но который одновременно имеет душу, как принято в украинской традиции», – заявил Зубко.

Международный аэропорт Борисполь обеспечивает более 67% авиационных пассажирских перевозок Украины. Ежегодно он обслуживает более 10 млн пассажиров.

В ноябре гендиректор аэропорта Павел Рябикин рассказал, что к 2045 году пассажиропоток должен увеличиться до 50 млн человек в год.

 
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2017-12-30 16:59:29