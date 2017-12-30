Указом президента в Украине ликвидировали более сотни судов

Указом президента Петра Порошенко в Киеве ликвидировано десять районных судов.

Так, в соответствии с президентским указом №449 от 29 декабря ликвидированы все 10 райсудов Киева – Печерский, Соломенский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Деснянский и Шевченковский, – говорится на сайте president.gov.ua.

Вместо них создали Первый окружной суд (Деснянский и Днепровский районы), Второй окружной (Дарницкий район), Третий окружной (Печерский и Голосеевский районы), Четвертый (Святошинский и Соломенский районы), Пятый (Шевченковский район) и Шестой окружной суд (Подольский и Оболонский районы).

В целом по стране ликвидировано 117 районных судов и создано 50.

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