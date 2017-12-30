live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
30 грудня, субота
«Хмільні» традиції українців
«Хмільні» традиції українців
30 грудня, субота
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
31 грудня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 30 декабря, 2017, 15:13 Экономика
Читати новину українською
Треть украинцев еще не оплатила за коммунальные услуги в ноябре

В ноябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,5 млрд грн, что составило 70,6% начисленных за этот период сумм.

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в ноябре 2017 года увеличилась на 29,7% в сравнении с показателем на конец октября и составила 9,6 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Согласно сообщению, задолженность по содержание домов, сооружений и придомовых территорий по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась и составила 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов также не изменилась и составила 400 млн грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод уменьшилась на 5% по сравнению с октябрем и составила 1900 млн грн. При этом долг населения составлял 3,5 млрд грн. Задолженность населения за газоснабжение выросла на 0,8% в сравнении с октябрем и составила 12,2 млрд грн. Всего в ноябре украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 6,5 млрд грн, что составило 70,6% начисленных за этот период сумм.

Госстат сообщил, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в ноябре 2017 года составляла 1270 грн. Самый высокий уровень оплаты ЖКУ в ноябре 2017 года зафиксирован в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (11,2%) и Винницкой (110,2%) областях, самый низкий – в Сумской (48, 8%), Одесской (54,3%) и Луганской (55,4%) областях. Также сообщается, что за январь-ноябрь 2017 года с населением было заключено 84,4 тыс. договоров по реструктуризации задолженности на общую сумму 394, 6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 163 млн грн.

Напомним, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в октябре 2017 года увеличилась на 4,2% по сравнению с показателем на конец сентября и составила 7,4 млрд грн.

 
коммунальные услугидолги
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-30 16:59:17