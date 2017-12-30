Топ-10 цитат Трампа и его команды об Украине в 2017 году

Приход на пост президента США Дональда Трампа в этом году знаменовал новый этап в международной политике США относительно Украины.
Украинская служба «Голоса Америки» собрала десятку самых резонансных заявлений.
1. Выступая на многолюдной площади в Варшаве в июле президент США Дональд Трамп акцентировал внимание на основных угрозах, стоящих перед западной цивилизацией.
«Мы призываем Россию прекратить действия, которые ведут к дестабилизации в Украине», – заявил Трамп в речи.
2. Во время приветственного слова для прессы, перед встречей Трампа с Петром Порошенко 21 сентября в Нью-Йорке, президент США очень оптимистично оценил экономический потенциал Украины.
«Компании достаточно мощно идут сейчас в Украину. Они видят там огромный потенциал. Заботьтесь о них», – призвал Трамп Украину.
3. Лозунг Трампа «Америка превыше всего» не означает «Америка в одиночестве». Это был основной мотив европейского турне вице-президента США Майка Пенса в июле, во время которого новая команда Трампа, среди прочего, согласовывала свою позицию относительно Украины со своими европейскими союзниками.
«Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка воровских режимов, ее действия в Украине – все это неприемлемо», – заявил вице-президент Пенс, подчеркнув поддержку Украины со стороны США.
4. «Пусть следующий год принесет мир, благополучие и прогресс для народа Украины», – заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, поздравляя Украину с Днем Независимости.
5. Среди заявлений звучало и разочарование затягиванием антикоррупционных реформ в Украине.
«Нет смысла Украине бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции», – заявил Рекс Тиллерсон во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе в марте 2017 года. Он отметил важность обеспечения независимости антикоррупционных институций в Украине.
6. Глава Пентагона кратко и метко подчеркнул позицию США в отношении Украины.
«Не сомневайтесь, Соединенные Штаты поддерживают Украину», – заявил министр обороны США Джим Маттис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в августе 2017 года.
7. Маттис последовательно поддерживал идею предоставления летального оружия Украине для самозащиты.
«Оборонительное оружие никого не провоцирует, если ты не являешься агрессором. А Украина явно не является агрессором, так как боевые действия происходят на ее территории», – подчеркнул Маттис, находясь в Киеве.
8. Первый зарубежный визит после назначения на должность заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл осуществил в Украину.
«Я хотел бы подчеркнуть неизменную верность США идеалам Майдана, которые отражаются как в конфликте, который продолжается на востоке, так и в усилиях продолжать реформы в Украине», – эти слова проговорил Митчелл, посетив мемориал в честь героев Небесной Сотни в Киеве.
9. Неутомимый спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер провел многочисленные встречи в Украине и Европе, а также переговоры с Россией в 2017-м, пытаясь очертить дипломатические пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Волкер убежден, что конфликт объединил Украину.
«Этот конфликт создал более объединенную, более националистическую, более антироссийскую и наиболее склонную к Западу Украину, чем когда-либо ранее», – отмечал Волкер в октябре.
10. США подтвердили поддержку Украины и в рамках международных организаций, настаивая на сохранении режима санкций против России до выполнения Минских договоренностей.
«Мы продолжаем продвигать Минские соглашения. Мы их (санкции) не отменяем, мы и в дальнейшем будем сохранять сильную позицию относительно этого», – заявила посол США в ООН Никки Хейли, выступая на слушаниях в Комитете Палаты представителей по иностранным делам о взаимодействии Соединенных Штатов с ООН в июне.