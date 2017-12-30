Террористы ІДІЛ взяли на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Террористы «Исламского государства» (ІДІЛ) взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел 27 декабря в супермаркете Санкт-Петербурга.

Об этом говорится в заявлении террористов, передает Telegram-канал Directorate, который освещает вооруженные конфликты и действия террористов, – сообщает Апостроф.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге», – отмечается в сообщении.

В заявлении ІДІЛ подчеркивает, что операция была проведена отрядом Амнията (служба безопасности) «Исламского государства». В результате атаки, согласно заявлению боевиков, пострадало 13 человек.

Напомним, руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус заявил, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом».

Как сообщалось ранее, в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв, в результате которого пострадали трое человек. Президент России Владимир Путин первый назвал терактом взрыв в питерском супермаркете. Также он призвал ликвидировать преступников, если они представляют угрозу сотрудникам российских органов безопасности.

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