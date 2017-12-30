Танкеры России поставляли топливо в КНДР

За последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею по меньшей мере три раза, они передавали груз в море.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на два источника-высокопоставленного чиновника, – сообщает Украинская правда.

По их словам, этими действиями Россия нарушает санкции ООН.

Агентство указывает на то, что контрабанда топлива из России в КНДР переросла в загрузки грузов на море. Еще в сентябре Reuters сообщало, что корабли Северной Кореи плавали прямо из России к своей родине.

«Российские суда неоднократно нарушали санкции с перевозкой нефтепродуктов с кораблей кораблям», – сказал первый источник на условиях анонимности.

Второй источник также подтвердил существование российской судоходной торговли топливом с Северной Кореей. Однако он заявил, что нет доказательств участия правительства России в последних трансферах.

«Нет никаких доказательств того, что это поддерживается российским правительством, но эти российские суда продолжают жизненный путь северокорейским», – заявил второй источник, который работает в сфере европейской безопасности.

Reuters отмечает, что оба источника указали на данные морской разведки и спутниковые снимки судов, которые плавают из российских дальневосточных портов в Тихом океане.

Однако они отказались раскрывать дальнейшие подробности журналистам, отметив, что они были засекречены.

Министерство иностранных дел России и таможенная служба РФ отказались комментировать эту информацию. Кроме того, владелец одного корабля, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицает такую деятельность.

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил, что он «очень разочарован» тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи 22 декабря в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки работников за рубежом.

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