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суббота, 30 декабря, 2017, 0:49 Регионы
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Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах

Синоптики предупреждают о значительной лавинной опасности в Карпатах завтра, 30 декабря 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«30 декабря в связи с метелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

Напомним, в середине декабря на Закарпатье в результате подъема воды в реках были эвакуированы 170 человек из 40 жилых домов. Людей размещали в домах близких родственников. Также был разрушен бетонный мост через реку Латорица.

 

 
Карпатылавинысиноптики
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2017-12-30 04:57:29