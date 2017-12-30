Создатели белорусской криптовалюты планируют ввести ее на бирже уже в январе

Создатели первой белорусской криптовалюты – талера – планируют вывести ее на международные биржи уже в январе.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на белорусский Интерфакс.

«В январе мы выйдем на первые международные биржи», – сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко.

Кроме того, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета N8 «О развитии цифровой экономики», –отметил он.

«Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж», – также отметил Лавриненко.

По информации другого творца талера, Дениса Лавникевича, общая капитализация уже намайнених талеров на данный момент превысила 1 млн долларов.

«За последние несколько недель курс талера вырос со считанных центов до доллара где-то. (...) И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс», – считает он.

В то же время, как подчеркнули авторы белорусской криптовалюты, данный проект не является коммерческим.

По словам Лавникевича, главная цель состояла в том, чтобы «дать стране финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций», создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в области блокчейна.

Кроме того, они хотели «создать некий экономический инструмент, который может быть задействован в разных бизнесах», например, в различных программах лояльности.

Напомним, в Беларуси легализовали майнинг и операции с криптовалютами.

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