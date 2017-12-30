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суббота, 30 декабря, 2017, 22:02 События
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Сегодня боевики на Донбассе трижды обстреливали опорные пункты сил АТО

В течение субботы, 30 декабря, российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.

Об этом говорится в вечерних сводках пресс-центра штаба АТО.

«На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников к ответному огню в Приазовье. Вблизи Водяного, в обеденную пору, с неподконтрольной украинскому правительству Саханки наши позиции обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – отмечается в сообщении.

Впоследствии, как отмечают в штабе АТО, враг активизировался в районе Павлополя. По оборонительным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и легкого стрелкового оружия.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере придерживались режима прекращения огня. На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано», – добавили в штабе.

 
донбассАТОбоевики
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