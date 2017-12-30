С 1 января Украина на границе будет фиксировать биометрию иностранцев из 70 государств, в том числе с РФ

С 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из Российской Федерации.

Об этом на своем сайте сообщает МИД Украины.

«На выполнение Указа президента Украины от 30.08.2017 г. №256 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. «Об усилении контроля за въездом в Украину, выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания на территории Украины» с 01 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу», – говорится в сообщении.

Отметим, что Госпогранслужба Украины 27 декабря начала тестирование системы биометрического контроля в двух пунктах на украинско-российской границе.

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