live
Aнонси
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
31 грудня, неділя
Десять найцікавіших житлових комплексів року
Десять найцікавіших житлових комплексів року
31 грудня, неділя
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
31 грудня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 30 декабря, 2017, 18:30 Политика
Читати новину українською
С 1 января Украина на границе будет фиксировать биометрию иностранцев из 70 государств, в том числе с РФ

С 1 января 2018 года Государственная пограничная служба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из Российской Федерации.

Об этом на своем сайте сообщает МИД Украины.

«На выполнение Указа президента Украины от 30.08.2017 г. №256 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10.07.2017 г. «Об усилении контроля за въездом в Украину, выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания на территории Украины» с 01 января 2018 года Государственной пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу», – говорится в сообщении.

Отметим, что Госпогранслужба Украины 27 декабря начала тестирование системы биометрического контроля в двух пунктах на украинско-российской границе.

 
МИДграница
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-31 04:58:02