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суббота, 30 декабря, 2017, 19:49 Мир
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Россия не выдала визу сенатору США, которая попала в ее «черный список»

Россия отказалась выдать визу сенатору США Джин Шахин, которая попала в так называемый «черный список», созданный в ответ на санкции.

Об этом говорится в заявлении посольства России в США.

«Посольство (РФ - Ред.) получило ходатайство относительно виз для делегации Конгресса, которая состоит из сенаторов и их персонала. Визы были выданы всем членам делегации, за исключением сенатора Джин Шахин, которая находится в российском «черном списке», созданном в ответ на санкции США против нашей страны», – указано в сообщении.

В российском посольстве также отметили, что предлагали американской стороне несколько вариантов решения ситуации на взаимной основе, в частности, исключение из санкционного списка некоторых россиян, однако США на это не согласились, – передает «Европейская правда».

По данным Politico, Шахин была среди тех, кто активно поддерживал новый законопроект о санкциях в отношении России, который Конгресс одобрил подавляющим большинством  в этом году.

Кроме того, сенатор поддерживает меры, направленные на борьбу с российской кибер-агрессией.

Сообщается, что всего трое сенаторов планировали осуществить визит в Россию 11 января, пока не стало известно о запрете для Шахин.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.
СШАРоссиявизысенаторы
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