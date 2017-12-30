Порошенко подписал Государственный бюджет Украины на 2018 год

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», принятый Верховной Радой 7 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы – на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и помощи на уход за инвалидом 1 или II группы предусмотрен в сумме 59,9 млрд грн. На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрено 71 млрд гривен. Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции – 57,4 млрд грн.

В 2018 году создан Государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн. На функционировании Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн – на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн – за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн – субвенции на осуществление мероприятий относительно социально-экономического развития отдельных территорий; 1,9 млрд грн – субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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