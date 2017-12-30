Порошенко: Переговоры об освобождении украинских пленных продолжатся 10 января

Переговоры об освобождении украинских воинов и патриотов, которые остались в плену боевиков продолжаются, уже 10 января состоится их новый раунд.

Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время общения с освобожденными из плена бойцами Вооруженных сил, которых глава государства посетил в Центральном клиническом госпитале Министерства обороны Украины, – сообщает официальный сайт Президента.

Глава государства подчеркнул, что совместных усилий требует дальнейшая работа в вопросе освобождения украинцев, которые до сих пор находятся в плену. «Я уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонней контактной группе немедленно организовать встречи и продолжение переговоров», – сообщил Петр Порошенко.

«Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили со второй. Для нас дело чести их вытащить», – подчеркнул Глава государства.

Петр Порошенко обратился к военным с просьбой, если в плену остались их друзья – написать им письмо. Он также попросил родных освобожденных украинцев связаться и поддерживать родных тех, кто пока остается в плену.

Глава государства также поздравил военных с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и пожелал благополучия их семьям.

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