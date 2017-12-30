Порошенко назначил пожизненные стипендии выдающимся медикам

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения».

Как сообщает пресс-служба главы государства, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние – 70.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального учреждения «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.Мечникова», ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, среди отмеченных стипендиями – работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.