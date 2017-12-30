Польша построит стену на границе с Украиной и Беларусью для защиты от чумы свиней

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе против африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом сообщает «Укринформ».
Законом предусматривается, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной протяженностью свыше 1 тыс. километров.
Стена будет иметь вид, подобный заграждениям вдоль автодорог быстрого движения, и будет строиться в непосредственной близости к границе.
Документ также предусматривает внесение изменений в несколько законов, в частности закон об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого предусматривается предоставление охотникам платного отпуска до шести дней в течение года.
Как сообщалось, в сентябре польское правительство приняло решение о сооружении 729-километровой стены на границе с Республикой Беларусь, которая должна защитить страну от миграции диких кабанов.
По мнению польской стороны, носителями АЧС были дикие свиньи из белорусских лесов.