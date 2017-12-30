Похищенный в Киеве эксперт по криптовалюте нашелся

Известный специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер, о похищении которого заявляли ранее на этой неделе, нашелся.

Об этом сообщила компания EXMO LLP, где господин Лернер работает аналитиком, – сообщает ВВС.

«26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней, – говорится в заявлении компании. – 29 декабря Павел вышел на связь».

В компании отметили, что он находится в безопасности, «с его здоровьем все в порядке, но он находится в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев».

В самой EXMO также отказались предоставлять детали относительно произошедшего с Павлом Лернером, объяснив, что это может повредить следствию.

Там заверили, что инцидентом с господином Лернером занимаются правоохранительные органы.

Ранее в СМИ сообщали, что 40-летнего мужчину похитили еще 26 декабря, когда он вышел из своего офиса в Оболонском районе столицы. Мужчины в балаклавах затащили его в черный Mercedes-Benz.

Полиция Киева подтвердила BBC, что в этот день в Киеве действительно похитили человека, но ее имени не уточнила.

По словам представителя полиции, дело сейчас расследуют и позже обнародуют больше информации.

Господин Лернер является известным российским экспертом по блокчейну, а новость о его похищении потрясла многих в международном сообществе, что имеет дело с криптовалютой.

Блокчейн – это технология, которая лежит в основе биткоина.

Компания Exmo Finance зарегистрирована в Британии, но осуществляет основные операции в Украине. По данным ее веб-сайта, у нее 94 945 активных пользователей, торгующих криптовалютами.

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