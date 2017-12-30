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суббота, 30 декабря, 2017, 14:57 Мир
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По всей Великобритании в новогоднюю ночь введут «пьяные автобусы»

В Великобритании на новогодние праздники введут грузовики, в которых оборудованы вытрезвители.

Такие машины могут стать нормой для британских городов, – сообщает ВВС.

Woman slumped on pavement

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что он будет пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь, а затем примет окончательное решение относительно их повсеместного внедрения.

"П'яний автобус"

Вытрезвители на колесах – это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться.

Эти грузовики также называют «пьяными автобусами». В них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах – Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле – они уже работают круглый год.
Великобританиявытрезвители
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2017-12-30 16:58:53