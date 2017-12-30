Освобожденных из плена будут лечить лучшие медики, – Порошенко

Лечением раненых, освобожденных из плена боевиков ОРДЛО, будут заниматься лучшие специалисты.

Об этом 30 декабря заявил Президент Петр Порошенко, который прибыл к раненым, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале.

«Приехал к освобожденным из плена ребятам, которые сейчас проходят реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале. Никто из воинов и заложников не останется один на один с проблемами. Лечением раненых займутся самые лучшие специалисты, я уже дал необходимые поручения», – отметил он.

На своей странице в Facebook Порошенко уточнил, что лечением 24 освобожденных из плена бойцов в госпитале «занимаются самые лучшие врачи».

Порошенко добавил, что уполномоченный президента по делам инвалидов АТО Вадим Свириденко организует курс необходимой медико-психологической реабилитации, а правительство «работает над подготовкой пакета социальной помощи раненым военнослужащим и их семьям».

«Так же областные администрации получили поручение безотлагательно помогать раненым украинским воинам и их семьям в решении социально-бытовых вопросов», – добавил глава государства.

Как известно, 27 декабря украинская сторона в рамках обмена передала боевикам 233 человека, а забрала 73 украинских пленных. Обмен длился более 2,5 часов, – передает «Украинская правда».

Виктор Медведчук, уполномоченный от Украины вести переговоры об обмене пленными, заявил, что 40 человек, которых боевики внесли в списки на обмен, чтобы вернуть в ОРДЛО, были освобождены ранее, а 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Обмен заложниками не происходил уже около 15 месяцев.

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