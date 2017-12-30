Оперативники задержали злоумышленника, взявшего заложников в Харькове

Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который взял заложников в Харькове.
Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на официальной странице МВД в Facebook.
Министр поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.
«Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение «Укрпочты» в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей. Благодарю за службу», – отметил глава МВД.
Напомним, сегодня в Харькове злоумышленник забаррикадировался в отделении Укрпочты и заявил о захвате заложников. В помещении находилось девять взрослых и двое детей.
Как сообщалось, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.