live
Aнонси
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
31 грудня, неділя
Десять найцікавіших житлових комплексів року
Десять найцікавіших житлових комплексів року
31 грудня, неділя
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
31 грудня, неділя
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 30 декабря, 2017, 21:21 Регионы
Читати новину українською
Оперативники задержали злоумышленника, взявшего заложников в Харькове

Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который взял заложников в Харькове.

Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на официальной странице МВД в Facebook.

Министр поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.

«Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение «Укрпочты» в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей. Благодарю за службу», – отметил глава МВД.

Напомним, сегодня в Харькове злоумышленник забаррикадировался в отделении Укрпочты и заявил о захвате заложников. В помещении находилось девять взрослых и двое детей.

Как сообщалось, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 
полициякриминалАрсен АваковХарьковзаложники
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
толкование снов
реклама
последние новости
больше новостей
2017-12-31 04:57:59