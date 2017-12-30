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суббота, 30 декабря, 2017, 1:00 Общество
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НАБУ и САП позволили сыну Авакова встретить Новый год в Италии

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в НАБУ.

С его слов, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого.

Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Как сообщали Украинские Новости, суд отменил обязательство сына Авакова носить электронный браслет и вернул ему заграничный паспорт.

Ранее глава НАБУ заявил, что расследование против сына Авакова завершат за несколько недель.

 
ИталияНАБУСАПАлександр Аваков
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2017-12-30 04:57:46