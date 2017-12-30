НАБУ и САП позволили сыну Авакова встретить Новый год в Италии

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура позволили сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру провести новогодние и рождественские праздники в Италии.
Об этом Украинским Новостям сообщил источник в НАБУ.
С его слов, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ не были против этого.
Александр Аваков намерен находиться в Италии до 14 января 2018 года.
Как сообщали Украинские Новости, суд отменил обязательство сына Авакова носить электронный браслет и вернул ему заграничный паспорт.
Ранее глава НАБУ заявил, что расследование против сына Авакова завершат за несколько недель.