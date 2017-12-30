На Прикарпатье спасатели оказали помощь туристам, которые заблудились в горах

29 декабря в 17:42 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение от дежурного на горе Поп Иван о том, что к ним на рабочий телефон позвонили двое туристов, жители Луцка, которые потеряли ориентировку на горе Поп Иван на территории Зеленского сельского совета Верховинского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает УГСЧС в Ивано-Франковской области.

В 17:50 для проведения аварийно-спасательных работ были привлечены спасатели Яворницького поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения. В 18.30 спасателями найдены заблудившиеся туристы в районе горы Поп Иван в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи они не нуждались.

В 19.30 туристов сопроводили к месту временного проживания в дом возле озера Маричейка у подножья горы Поп Иван.

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