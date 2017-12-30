«Мыколай без границ» привез деткам на Львовщине два вагона подарков

«Мыколай без границ» – уже второй раз акция с таким названием состоялась на украинско-польской границе, в поселке Нижанковичи, что на Старосамборщине Львовской области. Поляки удивили украинских детей – пересекли границу на дрезине, привезя аж два вагона подарков.
Об этом сообщил корреспондент IA ZIK.
Везли подарки святой Николай и бравый солдат Швейк совместно с энтузиастами польского общества «Linia102.Pl». Фрукты и конфеты, канцтовары, игрушки, а в придачу – великолепная лесная красавица, украшенная мультипликационными героями – восторгу малышей не было предела.
Польское общество занимается восстановлением забытых железнодорожных маршрутов, а потому приготовило малышам полезные презенты.
«Очень рад, что есть очень много детей. Дети выйдут отсюда наверное счастливыми. Среди разных подарков стараемся, чтобы к каждой пачке попал отражающий брелок. Хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по дорогам и чтобы он блестел в ночи. Чтобы им было безопасно», – рассказал Кароль Гайдзик, президент Общества «Linia102.Pl». Вместе с подарками поляки позаботились и еще об одной полезной вещи – привезли новенькие двери для местной школы.
Интересна предыстория зарождения этой традиции. Сначала польские активисты задумали восстановить железнодорожное сообщение колеей европейского стандарта, которое еще в 90-х годах действовало между обеими странами.Основали ряд «колійових» встреч на границе. Впоследствии к сотрудничеству подключились ученые и студенты Львовского филиала Днепропетровского университета железнодорожного транспорта, которые пришли на праздник солидной делегацией. Идеей уже заинтересовали украинскую и польскую власти, Евросоюз, параллельно заботясь о местных детках.
Ко встрече с польским Мыколаем детвора подготовилась. Состоялся большой праздничный концерт с участием детей, хора и музыкальных групп. Приложились и поляки – приехал духовой оркестр пожарной охраны из Медики. Акция нашла поддержку властей обеих стран – в Сейме и министерстве внутренних дел Польши, Верховной Раде Украины, украинском и польском посольствах, городской власти Перемышля, районной райгосадминистрации и райсовете Старосамборщини. И даже пограничники организовали временный пункт пересечения границы.
Но больше всего было радостно деткам, которых в празднично украшенном зале собралось более 300. «Я такое вижу первый раз, – радуется Анна-Мария Шост, ученица 4 класса школы в Нижанковичах. – Это выступление мне очень понравилось, мы долго к нему готовились. Спели песни «Святое Рождество» и «Новый год».
Помогал Мыколаю бравый солдат. «Я – Швейк из Перемышля. Приехал сюда помочь Мыколаю раздать подарки детям. Чтобы польско- украинское сотрудничество развивалось очень хорошо» – говорит солдат.
По случаю праздника украинские железнодорожники запустили к границе специальный поезд – рельсовый автобус, а партнером и соорганизатором акции стал «Кредобанк» – украинский банк с польскими инвестициями.
«На самом деле, это очень хороший проект народной дипломатии ради добрых отношений между Украиной и Польшей. «Кредобанк» поддерживает украинско-польское сотрудничество и разнообразные проекты, именно поэтому во второй раз выступил организационным партнером, соорганизатором акции «Николай без границ», – рассказал Виктор Гальчинский, руководитель пресс-службы «Кредобанка». – В рамках акции приехали подарки через пограничный переход, которого не существует. Таким образом привлечено внимание к колее европейского стандарта, которая была незаслуженно забыта. Хотя может использоваться для того, чтобы граждане Украины и Польши могли спокойно ездить друг к другу».
Развивать этот регион стремятся и украинцы и поляки. Уже в следующем году здесь начнется реконструкция украинских дорог и построение нового – автомобильного и пешего пункта пересечения границы. А польские и украинские энтузиасты мечтают, чтобы здесь пошли еще и международные поезда.