«Мыколай без границ» привез деткам на Львовщине два вагона подарков

«Мыколай без границ» – уже второй раз акция с таким названием состоялась на украинско-польской границе, в поселке Нижанковичи, что на Старосамборщине Львовской области. Поляки удивили украинских детей – пересекли границу на дрезине, привезя аж два вагона подарков.

Об этом сообщил корреспондент IA ZIK.

Везли подарки святой Николай и бравый солдат Швейк совместно с энтузиастами польского общества «Linia102.Pl». Фрукты и конфеты, канцтовары, игрушки, а в придачу – великолепная лесная красавица, украшенная мультипликационными героями – восторгу малышей не было предела.

Польское общество занимается восстановлением забытых железнодорожных маршрутов, а потому приготовило малышам полезные презенты.

«Очень рад, что есть очень много детей. Дети выйдут отсюда наверное счастливыми. Среди разных подарков стараемся, чтобы к каждой пачке попал отражающий брелок. Хотим, чтобы наши дети спокойно ходили по дорогам и чтобы он блестел в ночи. Чтобы им было безопасно», – рассказал Кароль Гайдзик, президент Общества «Linia102.Pl». Вместе с подарками поляки позаботились и еще об одной полезной вещи – привезли новенькие двери для местной школы.

«Мыколай без границ» привез деткам на Львовщине два вагона подарков

Интересна предыстория зарождения этой традиции. Сначала польские активисты задумали восстановить железнодорожное сообщение колеей европейского стандарта, которое еще в 90-х годах действовало между обеими странами.Основали ряд «колійових» встреч на границе. Впоследствии к сотрудничеству подключились ученые и студенты Львовского филиала Днепропетровского университета железнодорожного транспорта, которые пришли на праздник солидной делегацией. Идеей уже заинтересовали украинскую и польскую власти, Евросоюз, параллельно заботясь о местных детках.

Ко встрече с польским Мыколаем детвора подготовилась. Состоялся большой праздничный концерт с участием детей, хора и музыкальных групп. Приложились и поляки – приехал духовой оркестр пожарной охраны из Медики. Акция нашла поддержку властей обеих стран – в Сейме и министерстве внутренних дел Польши, Верховной Раде Украины, украинском и польском посольствах, городской власти Перемышля, районной райгосадминистрации и райсовете Старосамборщини. И даже пограничники организовали временный пункт пересечения границы.

Но больше всего было радостно деткам, которых в празднично украшенном зале собралось более 300. «Я такое вижу первый раз, – радуется Анна-Мария Шост, ученица 4 класса школы в Нижанковичах. – Это выступление мне очень понравилось, мы долго к нему готовились. Спели песни «Святое Рождество» и «Новый год».

Помогал Мыколаю бравый солдат. «Я – Швейк из Перемышля. Приехал сюда помочь Мыколаю раздать подарки детям. Чтобы польско- украинское сотрудничество развивалось очень хорошо» – говорит солдат.

По случаю праздника украинские железнодорожники запустили к границе специальный поезд – рельсовый автобус, а партнером и соорганизатором акции стал «Кредобанк» – украинский банк с польскими инвестициями.

«На самом деле, это очень хороший проект народной дипломатии ради добрых отношений между Украиной и Польшей. «Кредобанк» поддерживает украинско-польское сотрудничество и разнообразные проекты, именно поэтому во второй раз выступил организационным партнером, соорганизатором акции «Николай без границ», – рассказал Виктор Гальчинский, руководитель пресс-службы «Кредобанка». – В рамках акции приехали подарки через пограничный переход, которого не существует. Таким образом привлечено внимание к колее европейского стандарта, которая была незаслуженно забыта. Хотя может использоваться для того, чтобы граждане Украины и Польши могли спокойно ездить друг к другу».

Развивать этот регион стремятся и украинцы и поляки. Уже в следующем году здесь начнется реконструкция украинских дорог и построение нового – автомобильного и пешего пункта пересечения границы. А польские и украинские энтузиасты мечтают, чтобы здесь пошли еще и международные поезда.

«Мыколай без границ» привез деткам на Львовщине два вагона подарков

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