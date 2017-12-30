Лукашенко считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми.

Об этом сообщается на сайте Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, украинцы являются родным народом для белорусов.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости, мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что важнейшая проблема для него, «чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески», – передает «Украинская правда».

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