Президент Беларуси Александр Лукашенко считает жителей Западной Украины трудолюбивыми и порядочными людьми.
Об этом сообщается на сайте Лукашенко.
По мнению президента Беларуси, украинцы являются родным народом для белорусов.
«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости, мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», – сказал Лукашенко.
Он также заявил, что важнейшая проблема для него, «чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-человечески», – передает «Украинская правда».