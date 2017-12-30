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суббота, 30 декабря, 2017, 15:18 События
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Ходаковский намекнул на возможность переворота в «ДНР» и предрек «реки крови»

В оккупированном Донецке зреют определенные протестные настроения, которые могут вылиться в более кровавые события, чем во время переворота в Луганске

Об этом в интервью mk.ru заявил один из главарей террористов Александр Ходаковский.

Командир донецкой

По его словам, «верхушка» террористов подцепила «вирус неограниченной власти» и не решает проблемы, накопившиеся в «республике».

«Главное для этих людей – сохранить за собой высокие должности. Я говорю об этом не только от своего имени, в донецком обществе упорно зреют определенные протестные настроения, и если их не решить, не выпустить пар, теми же выборами, пусть даже и с фальсифицированными результатами, еще неизвестно, чем кончится дело «, – сказал он.

Ходаковский подчеркнул, что события в Донецке могут «вылиться в гораздо большее количество крови».

«У нас не Луганск... Хотя бы потому, что я полевой командир, за мной стоят военные, армия, за довольно короткий срок я могу аккумулировать большое количество народа. Много бывших «ополченцев» недовольны тем, что здесь творится, они эмоциональные, импульсивные, они готовы взяться за оружие. Мы не крутые ребята, но если все это придет в движение, уровень последствий предсказать невозможно», – пояснил он.

«В Луганске под Корнетом были 150 человек, под Плотницким – 130. Вот и все. Но, видя явную незрелость Захарченко как политического деятеля, мы стараемся не раскачивать сами ситуацию, хотя провоцировать нас не стоит», – добавил террорист.

 
переворотдонбассдонецкДНРАлександр Ходаковский
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2017-12-30 16:59:39