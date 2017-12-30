Хельсинский союз: На Донбассе зафиксировано 12 тыс. пыток, убийств и незаконных удержаний

Пророссийские боевики на Донбассе. Фото: unian.ua/Reuters

Хельсинский союз по правам человека заявляет о 12 тысячах случаев пыток, убийств и незаконных удержаний на Донбассе.

Об этом в эфире «Общественного радио» сообщил председатель правления Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

«Есть разные базы данных, где есть разные количества задокументированных преступлений. Крупнейшая база подтверждает 12 тысяч таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности свободы. Мы работали в 2015 году с небольшим количеством случаев, около 150 конкретных лиц, которые стали жертвами такого обращения», – рассказал Павличенко.

Как сообщалось, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что освобожденные 27 декабря из плена боевиков на Донбассе украинские заложники имеют признаки пыток: травмы кожи головы и отсутствие зубов, большинство из них испытали серьезные избиения в начале плена.

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